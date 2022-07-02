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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708433/الشعب-الجمهوري-يحتفل-بالذكري-التاسعة-لثورة-30-يونيو

نظم حزب الشعب الجمهوري، بتوجيهات من اللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، و أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع حزبي مستقبل وطن ومصر الحديثة، احتفالاتٍ حاشدة للاحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو.

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الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو

ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية، ومشاركة أبناء الوطن في الاحتفالات الرسمية والتي تمثل ذكرى عظيمة لديهم.

و قام الحزب بوضع شاشات بمختلف ميادين مصر بكافة محافظات الجمهورية .

و بدأت الاحتفاليات حيث تم عرض الأغاني الوطنية وإنجازات الجمهورية الجديدة في أجواء احتفالية، وذلك بمشاركة شباب الحزب الذين ارتدوا فيستات الحزب، وقاموا بتوزيع الهدايا للمواطنين والألعاب المختلفة للأطفال.

بناء جمهورية جديدة

ومن جانبه، قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، إن ثورة 30 يونيو رسمت ألوان التحدي وتحمل المصاعب، كما أن خروج الملايين من الشعب المصري بمختلف طوائفه واتجاهاته، من مختلف ربوع الجمهورية، كان خير دليل على تلاحمهم مع قواتهم المسلحة وشرطتهم، لتحقيق الانتصار في معركة ضد دعاة الفرقة والانقسام.

فيما تقدم "أحمد الألفي"، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ثورة 30يونيو المجيدة، مشيراً إلى أنها كانت سبباً في تصحيح المسار، وبناء جمهورية جديدة بسواعد أبناء مصر من الشباب.

وأوضح "الألفي" أن تلك الثورة نجت بمصر من حافة الهاوية وسطرت أسمى صور التكاتف والتلاحم الشعبي في سبيل بناء الجمهورية الجديدة.