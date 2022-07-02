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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708432/عمرو-سلامة-يشيد-بمخرج-كيرة-والجن-بيرفع-سقف-الطموح-السينمائي-في-مصر

حرص المخرج عمرو سلامة على توجيه رسالة تهنئة وشكر لصناع فيلم “كيرة والجن” الذي يعرض في دور العرض السينمائية المصرية منذ يومين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه من أول يوم عرضه له.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة عمرو سلامة لـ مروان حامد مخرج فيلم كيرة والجن

ووجهة عمرو سلامة إشادة لصديقه المخرج مروان حماد، مخرج فيلم كيرة والجن، قال فيها: “مروان حامد مخرج دائما بيرفع سقف الطموح السينمائي في مصر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل”، جاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

مروان حامد مخرج دائما بيرفع سقف الطموح السينمائي في مص ر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل.— Amr Salama (@amrmsalama) مروان حامد مخرج دائما بيرفع سقف الطموح السينمائي في مصر والمنطقة، كيرة والجن أضخم فيلم مصري ملحمي منذ الناصر صلاح الدين، وبيقول إن السينما المصرية واعدة بمستقبل أفضل. — Amr Salama (@amrmsalama) July 2, 2022

الجمهور يشيد بكيرة والجن:أيقونة من أيقونات التاريخ ويستحق التصفيق الحار

وحاز فيلم “كيرة والجن” الذي خاض بطولته الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز على اشادات عريمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وذلك بعد مرور يوم واحد فقط من طرحه في السينما،

جاءت بعض هذه التعليقات على النحو الأتي: “فيلم كيرة والجن كان قد الرهان .. واستحق تصفيق حار فلم عالمي .. كميت مشاعر .. كميت حوارات .. مبادئ .. حكم عظمة على عظمة يا رجاله .. ابدعتوا”، وكتب إحداهم: “معرفش حاجة عن الرواية عشاان اقارن بس طلعت من فيلم مبسوطة جدا نفسى اشوف تانى فيلم عظيم بكل تفاصيله وكل مشهد مخدوم صح عز وكريم شكرا ثنائية احمد مراد و مروان حامد بحاولو يقدمه سينما حقيقية كل ممثلين جامدين بس الأداء المفضل عبد القادر الجن”.

فيلم كيرة والجن

جدير بالذكر أنه أبطال “كيرة والجن” هم كريم عبد العزيز وأحمد عز، بطرحه في دور العرض والذى ينافس في موسم عيد الأضحى المبارك، حيث حضر من صناع الفيلم، كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، هدي المفتي، سيد رجب، تامر نبيل، أحمد مرسي مدير التصوير، لارا إسكندر.