انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد احتجاجات على زيادة التضخم..غانا تطلب مساعدة من صندوق النقد الدولى حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708431/بعد-احتجاجات-على-زيادة-التضخمغانا-تطلب-مساعدة-من-صندوق-النقد-الدولى

أعلنت حكومة غانا، بأنها ستجري محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولى فيما يتعلق ببرنامج الدعم ويأتي هذا القرار بعد أن خرجت احتجاجات إلى الشارع جراء تفاقم الأوضاع المعيشية فى البلاد.

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وخلال اجتماع نهاية الأسبوع الماضي وافقت حكومة غانا على القرار وذلك بعد اتصال هاتفى بين رئيس غانا نانا أكوفو أدو ومديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا غورغيفا.

صندوق النقد: مستعد لمساعدة غانا

وصرح المتحدث باسم الصندوق لوكالة رويترز بأن:" صندوق النقد الدولى مستعد لمساعدة غانا لتستعيد استقرار اقتصادها الكلى وحماية القدرة على تحمل الدين وتحقيق نمو شامل ومستدام ومواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية على البلاد".

ويذكر انه فى مايو الماضي قال محافظ البنك المركزي إرنيست أديسون بأن غانا واجهت عجزا كليا فى ميزان المدفوعات وصل إلى 934.5 مليون دولار فى الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالعام الماضي حيث كان العجز فى ميزان المدفوعات بلغ 429.9 مليون دولار.

وفى سياق متصل قال ويليام دونكان، مؤسس شركة "سبير كابيتال آند أدفيزوري" للاستشارات المالية :" لقد انتظرنا حدوث ذلك طويلا لأننا لم نري الأمور تتحسن".

ويذكر أنه خلال هذا الأسبوع خرج متظاهرين إلى الشوارع للاحتجاج على زيادة التضخم وسوء الأوضاع المعيشية وتباطأ النمو إلى 3.3 % على أساس سنوي فى الربع الأول من 2022 وبلغ التضخم مستوي قياسيا عند 27.6% فى مايو.