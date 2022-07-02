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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708429/بدءا-من-غد-إغلاق-أربع-محطات-بالخط-الثالث-للمترو-لمدة-6-ساعات

أعلنت شركة " آر.ايه.تي.بي" ديف للنقل كايرو المسئولة عن تشغيل وادارة الخط الأخضر الثالث لمترو الانفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في 4 محطات وهي (محطات الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء )لمدة 6 ساعات يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 بداية من الساعة 5 صباحاً نظراً لأعمال الصيانة.

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وقالت الشركة، في بيان لها، إنه ستكون محطة هشام بركات المحطة النهائية أثناء ذلك الإغلاق المؤقت، وسوف يُستأنف العمل بالمحطات المغلقة في الساعة 11 صباح نفس اليوم، معلنة عن اعتذارها عن حدوث أي إزعاج للركاب.

وكانت وزارة النقل، قد أسندت إلى الشركة الفرنسية، شركة " آر. إيه. تي. بي " ديف للنقل كايرو، إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو منذ يونيو 2021 .

ويضم الخط الثالث للمترو، 19 محطة بطول 23 كم لربط منطقة وسط البلد بالمحطة المركزية التبادلية بعدلى منصور من خلال محطات في كافة المناطق الحيوية بالإضافة إلى 15 محطة جديدة تحت الإنشاء ليكون محور عرضى يربط بين شرق القاهرة وغربه، وتبدأ ساعات العمل اليومية من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 صباحاً مع الالتزام بمواعيد محددة فضلاً عن أسطول قوامه 15 قطار يعمل على مدار الساعة لاستيعاب عدد الركاب.

اشتراكات للركاب بالخط الثالث للمترو

أطلقت شركة "اّر.ايه.تى.بى" الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو- خدمة رقمية جديدة عن طريق ملء استمارة الاشتراكات بطريقة إلكترونية للتيسير على الطلبة والركاب الذين يستقلون المترو بشكل مُنتظم، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة التي تهدف لتوفير تجربة نقل سهلة للعملاء والاستفادة من اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.

وستساهم هذه الخدمة الحصرية في توفير الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمُستخدمين الذين سيتمكنون من الاشتراك من خلال ملء نموذج الاشتراك المتاح عبر الإنترنت عن طريق موقع الشركة. www.mobilitycairo.com/cardweb، أو استلامه عبر خدمة «الواتس آب» أو البريد الإلكتروني، على أن يتم احتساب التكلفة بناءً على عدد الرحلات ومدتها مع وجود أسعار خاصة للطلاب وكبار السن. ومن خلال زيارة واحدة فقط، يمكن للركاب تقديم نموذج الاستمارة في إحدى النوافذ المُخصصة لذلك في محطات مترو العتبة، والعباسية، وهليوبوليس، ومحطة عدلي منصور ثم دفع رسوم المُقررة والحصول على كارنيه الاشتراك فوراً، كما يمكن للركاب والطلبة التواصل مع الخط الساخن الخاص بالخط الثالث للمساعدة في الرد على الاستفسارات والطلبات المُتعلقة بالاشتراكات.