زي النهاردة.. الأهلي يُتوج بطلاً لـ كأس مصر في مباراة دراماتيكية أمام الزمالك

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /708427/زي-النهاردة-الأهلي-يتوج-بطلا-لـ-كأس-مصر-في-مباراة-دراماتيكية-أمام-الزمالك

حقق النادي الأهلي لقب كأس مصر، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك، وذلك في مثل هذا اليوم 2 يوليو من عام 2007، وانتهت هذه المباراة بنتيجة 4/3، وهي من المباريات التي شهدت على إثارة ومتعة كبيرة وتُصنف على انها أجمل ديربيات القاهرة.

دوت الخليج:

قدم الفريقان واحدة من أمتع ديربيات القاهرة، وواحدة من أكثر المباريات التي شهدت غزارة تهديفية، فكلما تقدم الزمالك، قابله الأهلي بهدف، إلى أن انتهت المباراة بتفوق الأحمر بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 للأبيض.

وانتهى الشوط الأول بينهما بالتعادل السلبي، وسُجلت الأهداف والمتعة في الفصل الثاني من الرواية، فتقدم لنادي الزمالك المهاجم عمرو زكي، في الدقيقة 50 من زمن المباراة، ولم يتوان وسجل عماد متعب هدف التعادل في الدقيقة 57 من نفس الشوط، وبعدها حل شيكابالا بديلاً، وجاءت أقدامه محملة بالخير لنادي الزمالك، حيث تمكن اللاعب من إدراك هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة 65، ولكن أبى أبو تريكة، الخنوع لتلك النتيجة وأدرك هدف التعادل للفريق الأحمر في الدقيقة 88 من زمن الشوط الثاني، حُسم الأمر في الأشواط الإضافية، حيث سجل جمال حمزة هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 100، ثم حل البديل الذهبي أسامة حسني، وأرجع كأس مصر، إلى مقره بالحجزيرة بعدما نجح في تسجيل ثنائية في دقيقتين عن طريق رأسيتين من فُلاذ، وحسم الأهلي الأمر لصالحه وتُووج بأغلى الألقاب المحلية في تاريخه.

تشكيل الأهلي في هذه المباراة:

دخل النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي، مانويل جوزيه بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: أمير عبد الحميد.

في الدفاع: شادي محمد، أحمد السيد، إسلام الشاطر، عماد النحاس.

في الوسط: محمد شوقي، محمد أبو تريكة، حسام عاشور، محمد بركات.

في الهجوم: عماد متعب، فلافيو.

أما نادي الزمالك، فدخل المباراة بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

في الدفاع: وسام العبدي، طارق السيد، إسلام القباني، عمرو الصفتي، أحمد غانم سلطان.

في الوسط: تامر عبد الحميد،علاء عبد الغني، حازم إمام.

في الهجوم: عمرو زكي، جمال زكي.