دورة للأئمة فى الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم، السبت، الدورة التثقيفية المتخصصة الخامسة للأئمة والواعظات فى الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومى، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، على يد خبراء متخصصين فى الدراسات الاستراتيجية ومفاهيم تحديات الأمن القومى.





وتستمر الدورة فى الفترة من 2 يوليو حتى 6 يوليو، لـ 71 إمامًا و9 واعظات، فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها، ومن خلال التعاون بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية.

حضر الدورة الدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة، واللواء أ.ح هشام السماحى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أ.ح بهاء الحريشى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.

وخلال الافتتاح نقل الدكتور أيمن أبو عمر، تحيات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للحضور، وشكره وتقديره لأكاديمية ناصر على جهودها وتعاونها المثمر فى تنفيذ هذه الدورات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، مبينًا أن وزارة الأوقاف حريصة على إقامة مثل هذه الدورات لصقل معلومات الأئمة وخبراتهم.

كما أكد أن التعاون مع أكاديمية ناصر مستمر، ونسعى من خلال الدورات التأهيلية المتخصصة والتدريب التراكمى المتنوع لإعداد إمام عصرى بفكر وسطى مستنير، مشيرًا إلى أن تعلم هذه العلوم أصبح ضروريًّا بجانب العلوم الشرعية، موضحًا أن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين قلعة لنشر الفكر الوسطى وتأهيل الأئمة والدعاة داخل مصر وخارجها، فمنذ أيام اختتمت فعاليات دورة تدريب الأئمة من جمهورية بوركينا فاسو بأكاديمية الأوقاف الدولية.

وفى كلمته قدم اللواء أ.ح هشام السماحى الشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مثمنًا دور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير، مبيناً أن أكاديمية ناصر العسكرية حرصت أن يكون المحاضرون على درجة عالية من الكفاءة العالية فى التخصص العلمى، موضحًا أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا معقل للعلوم السياسية والعسكرية.