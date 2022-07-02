ضبط 1300 مخالفة فى حملة على 9 آلاف مؤسسة صيدلية

ومرّ التفتيش الصيدلى على ما يقرب من 9 آلاف مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، ما أسفر عن ضبط ما يقارب 1300 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسؤول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.
وفى البحيرة، قام مفتشو الهيئة بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمى بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة برشيد، بحملة مكبرة على الصيدليات بنطاق مدينة رشيد، وتمكنت الحملات من ضبط 2350 قرصا، و50 كيس دواء ما بين مخدر ومنتهى الصلاحية ومهرب وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، وبلغ إجمالى المضبوطات 150 ألف جنيه، وتم إعداد محاضر بالوقائع لعرضها على النيابة العامة.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن إحكام ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصرية.
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