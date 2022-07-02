تعيين 73 شابا وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية بمطروح

وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم إلى 522 طالب عمل.
وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضى- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 94 منشأة، والقيام بـ 10 حملات تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعوية ومنح 14 رخصة.
وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.
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