توريد 169 ألفا و132 طن قمح لشوّن وصوامع أسيوط

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال توريد القمح المحلى للشون والصوامع مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، حيث تم توريد 169 ألفا و132 طن قمح حتى اليوم السبت، بعدد 30 شونة وصومعة ومركز تجميع على مستوى المحافظة.





وأكد المحافظ - فى بيان - أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقا للضوابط الموضوعة. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان لحصر كميات القمح التى تم توريدها حتى الآن، بالإضافة إلى حصر الكميات المزروعة وفقا لكارت الفلاح والبيانات الرسمية والحصر الميدانى على الطبيعة، وأنه تم تحرير المحاضر للممتنعين عن توريد محصول القمح. وأكد المحافظ متابعته الدورية لأعمال توريد القمح لجميع المواقع التخزينية بمراكز وقرى المحافظة سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسؤولى الزراعة والتموين للمرور لحل أية مشكلة تعترض عمليات التوريد.

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