وفد كنسى بريطانى يزور مسار العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفدًا كنسيًا من إنجلترا، وذلك بدار سيدة السلام بمساكن شيراتون.





تكون الوفد من بعض الآباء الكهنة، وأبناء إيبارشية لندن بإنجلترا، وذلك خلال زيارتهم لمعالم مسار العائلة المقدسة بمصر. يأتى هذا الحدث فى إطار تشجيع الكنيسة الكاثوليكية بمصر لمفهوم الحج الدينى، وأهميته بالنسبة للكنيسة المصرية، وللوطن بأسره. تحدث نيافته خلال اللقاء حول دور الكنيسة الكاثوليكية بمصر فى بناء حياة وخدمة ورسالة المواطن المصرى، كما أكد الأنبا باخوم على أن الكنيسة الكاثوليكية تشجع المؤمنين على عيش حياة الشهادة بين أفراد المجتمع. الجدير بالذكر أن الوفد الكنسى يواصل زيارته لمسار العائلة المقدسة بمصر خلال الفترة الحالية، حيث سيتوجه لزيارة بعض المعالم المقدسة بسيناء، ومن بعدها إلى الأراضى المقدسة.

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