وزيرة التضامن: الأطفال هم نواة التنمية والنهوض بالمجتمع فى المستقبل

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، وممثلى السفارات الهولندية والإيطالية والهيئات الدولية ولفيف من المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة.

وتعد وزارة التضامن الاجتماعى شريكا أساسيا فى تنفيذ « الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025» التى أطلقتها الحكومة المصرية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية فى 2018.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة المصرية أكدت للمجتمع الدولى التزامها بمكافحة ظاهرة عمل الأطفال من خلال اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقم 138 لتحديد الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل و182 لحظر أﺳﻮأ أﺷﻜﺎل ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل، كذلك أولى الدستور المصرى لسنة 2014 اهتماما خاصا بحق الأطفال فى التعليم وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، بالإضافة إلى حظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر بما يتوائم مع قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.

وأضافت القباج أن الأسباب الجذرية لعمل الأطفال تكمن فى ارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم والتفكك الأسرى، ولذلك تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير حزمة برامج متكاملة من تدخلات الحماية والرعاية للأسر تحت خط الفقر والقريبة منه، وبصفة خاصة تلك التى لديها أطفال فى سن العمل.

ويشمل ذلك برنامج الدعم النقدى «تكافل» ومشروطية الحصول على الدعم الشهرى بالتحاق الأطفال بالتعليم وانتظامهم فى الحضور المدرسى بنسبة 80% كحد أدنى، مع العلم أن كافة أطفال الأسر المستفيدة من الدعم يحصلون على التعليم مجانى وليس عليهم أى التزام لتحمل تكاليف المصروفات المدرسية.

كما تشمل تدخلات الحماية الاجتماعية أيضا برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» الذى يتحمل دفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين، ويوفر أجهزة تعويضية للطلاب ذوى الإعاقة بما يشمل الكراسى المتحركة، والسماعات، والنظارات، واللاب توب الناطق، وغيرها من الأدوات المساعدة، ويوفر تيسيرات مالية لتحمل تكاليف التعليم المهنى.

كما تم استعراض البرامج التى تساهم فى تمكين الأسر اقتصاديا من خلال برنامج «تشغيل أمهات أطفال المدارس» سواء لدى الغير أو بإتاحة فرص تمويل مشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى الحصص التموينية الإضافية التى تحصل عليها بعض الأسر نظير التزام أطفالهم بالحضور المدرسى، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى.

وفيما يخص الأطفال الذين تخطى عمرهم 9 سنوات وتسربوا من التعليم أو هؤلاء الذين لم يلتحقوا من أساسه، تقوم الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمعى بما يمثل حوالى 20% من إجمالى هذا النوع من المدارس وجار المساهمة فى إنشاء وتطوير 250 مدرسة أخرى تحت مظلة برنامج «حياة كريمة»، علما بأن معظم هذه المدارس تديرها منظمات مجتمع مدنى بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفلسفة هذه المدارس أنها تقبل تسجيل الأطفال فى الدراسة فى هذا السن لتوفير فرصة ثانية للتعليم.

أما الأطفال الذين تخطى عمرهم 13 سنة، فتقوم الوزارة بإلحاقهم بمراكز التكوين المهنى التى تهدف إلى تنمية القدرات المهنية للأطفال بما يتلاءم مع مهاراتهم واختياراتهم، مع توفير دروس محو أمية وتنمية مهارات الحياة، وقواعد التنشئة الاجتماعية المتكاملة بما يسمح بمزاولة العمل فى النشاط الاقتصادى بالمجتمع.

كما يوجد بالوزارة مراكز رعاية وتنمية الطفل العامل، وهو أحد مشروعات الوزارة التى توفر سبل تنمية وتأهيل الأطفال العاملين وأسرهم، والوساطة بينهم وبين صاحب العمل لضمان حمايتهم من بيئة غير آمنة أو معاملة لا تتلاءم مع سماتهم العمرية والجسدية، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات التدريب الحرفى والمهنى، والتوعية الصحية والإرشادية، والتنشئة القيمية والاجتماعية، ومتابعة حل المشكلات الجذرية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية التى تؤدى إلى التسرب الأطفال من التعليم والانضمام لأسوأ أشكال العمل.

وقد تم إعداد خطة تطوير لجميع مراكز الطفل العامل على مستوى الجمهورية لزيادة تفعيل وتطوير الدور المنوط به المراكز، كما يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتلبى الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأطفال العاملين وأسرهم وتنظم سير العمل بالمراكز، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى على آليات رصد عمل الأطفال وتعزيز اليات الإحالة للخدمات البديلة بالجهات الحكومية المختلفة، وتطوير الشراكات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات تنمية المجتمع المحلى لرصد ومكافحة ظاهرة عمل الأطفال.

وأخيرا تعمل الوزارة على تعزيز الوعى الأسرى والمجتمعى بمخاطر تسرب الأطفال من التعليم وإلحاقهم بسوق العمل، وتعريفهم بالمخاطر البدنية والنفسية والمهنية التى قد يتعرض لها الطفل العامل، وذلك كأحد رسائل التوعية الأساسية من برنامج «بالوعى مصر بتتغير»، الذى تقوم الوزارة بتنفيذه مع الشركاء المعنيين من مكاتب السادة المحافظين، وقنوات الإعلام الميدانى والمرئى والمسموع، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية والجهات التوعوية.