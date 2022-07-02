حياة كريمة.. 38 قافلة طبية مجانية لرعاية صحة المصريين (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وذلك خلال الفترة من يوم 1 إلى 8 يوليو الجارى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة».
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأى أمراض معدية.
وأشار إلى أن القوافل تضم التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.
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