القوى العاملة: تحصيل 809 آلاف جنيه مستحقات مصريات بالرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية فى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى الحصول على مستحقات مواطنات مصريات، بلغت 161 ألفا و635 ريالا سعوديا، أى ما يعادل 809 آلاف و675 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس المكتب العمالى بالرياض يفيد اشترك الملحق العمالى كريم أبو السعود فى مأمورية القنصلية المتجهة إلى المنطقة الشرقية (الدمام) لتسهيل التواصل مع أبناء الجالية فى المنطقة، ومنح تأشيرات، وموافقات تجديد الإجازات والإفادات، واعتماد العقود، فضلا عن سماع مشاكل العمال والعمل على حلها، والقيام بزيارات ميدانية إلى الجهات القيادية بالمحافظة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الملحق العمالى كريم أبو السعود تابع فى تقريره للوزير إلى أن نتائج الزيارة شملت الموافقة على 75 أفاده وإجازة، وتقديم 150 استشارة عمالية للمواطنين، واستخرج تأشيرة خروج نهائى لمواطن، وبحث عدد من شكاوى وتوجيه عدد من المواطنين لتحريك دعوى.

كما تم زيارة كل من مأمور قسم شرطة الخبر، والمشرف العام على مدرسة شرق التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حيث هدفت زيارة مأمور القسم الطلب بتمكين المواطنين المصريين من تحرير محاضر ضد مستشفى محمد فخرى، والدكتور أحمد ناصر عبدالمحسن القرزعى الطبية للمماطلة فى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وكان الهدف من زيارة الدكتورة سمر باريان المشرف العام على مدرسة شرق لتعليم قيادة السيارات التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل توجيه الشكر لها فيما قامت به من إجراءات لحصول مواطنات مصريات على مستحقاتهم المالية، مع السماح لهم بنقل الكفالة، حيث بلغت إجمالى المستحقات 161 ألفا و935 ريالا سعودياً أى ما يعادل 809 آلاف و675 جنيها مصريا تقريبا.