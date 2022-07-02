رئيس جامعة الإسكندرية يهنئ الطالب محمد عبد الموجود بفوزه بذهبية الجودو

جدة - نرمين السيد - هنأ رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، الطالب محمد عبد الموجود بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، لفوزه بالميدالية الذهبية فى منافسات وزن 66 كيلو جراما جودو، فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها التاسعة عشر والتى تجرى الآن بمدينة وهران بالجزائر.





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