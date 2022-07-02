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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708428/وصول-أسرة-ضحايا-مذبحة-الريف-الأوروبي-لحضور-أولى-جلسات-محاكمة-المتهم-بقتلهم

وصل قبل قليل، إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، أسرة المجني عليهم بمذبحة الريف الأوروبي، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية التي راح ضحيتها شخص وابنتيه واثنين من أحفاده، في منطقة الشيخ زايد.

العثور على الجثث

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

معاينة مسرح الجريمة

وانتقل فريق من النيابة العامة للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة.

أثار دماء

كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

وأضاف المتهم، أنه بعد شراء شريحة الاتصال، أبلغ أهله بمحافظة سوهاج بأنه فقد هاتفه مما اضطر إلى استخدام شريحة جديدة، ثم ابلغهم بعودته إلى القرية لرؤيتهم؛ وذلك للهروب من توابع الجريمة.

تحريات المباحث

وبيّنت تحريات المباحث، أن المتهم ليس له معلومات جنائية وأنه متزوج من امرأة إحدى قريباته، وأنجب منها 3 أبناء أكبرهم يعمل في الخارج والآخر يقضي فترة تجنيده والثالث ما زال طالبا.

تشريح جثة شاب تخلص من حياته

أمرت نيابة الزقازيق بمحافظة الشرقية بإستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح جثة شاب تخلص من حياته شنقاً داخل حظيرة مواشي بقرية العصلوجي التابعة لدائرة المركز لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه.

مستشفى الزقازيق

البداية عندما استقبل مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية مساء اليوم الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة، إثر قيامه بشنق نفسه باستخدام حبل داخل حظيرة مواشي بالقرية.

بداية البلاغ

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام تفيد وصول الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة للاستماع إلى أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من التحريات عثور شقيق المجني عليه على الشاب "كريم . م" 25 عاماً معلق بحبل في سقف حظيرة مواشي، ومازالت التحريات مستمرة لحين بيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة