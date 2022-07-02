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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708426/الهلال-الأحمر-السعودي-ينفذ-تمرين-هلال-حج-1443هـ-بمسجد-نمرة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرين "هلال حج عام 1443هـ"، في مسجد نمرة بمشعر عرفات، ضمن استعداداتها للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية لا قدر الله.

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وتمثل التمرين الذي أقيم بمشاركة مركز طوارئ الحج بمنطقة مكة المكرمة، في ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي عن وقوع حادث تدافع في مسجد نمرة نتيجة التماس كهربائي في أحد المكيفات أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف مما أثار فزع المصلين.

وأسفر التمرين عن تأكد هيئة الهلال الأحمر السعودي من جاهزية فرقها وقدرتها على تنفيذ عدة أهداف، منها الاستجابة للحدث وتطبيق الإدارة بالأهداف، ونقل قيادة الحدث وتصعيد الحالة الطارئة، وقراءة الوضع الراهن وإعطاء إيجاز صحيح، والتنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى، وأخيرا إنهاء الحدث وانسحاب الوحدات المشاركة بعد أداء مهامها على الوجه الأكمل.

وتحرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على إقامة مثل هذه التمارين، لما لها من قدرة على اختبار الخطط وقياس جاهزية القطاعات لمواجهة الاحتمالات الطارئة، فكلما كانت التمارين محاكية للواقع كلما كانت أفضل الطرق للاستعداد لمواجهة الاحتمالات التي قد تطرأ لا قدر الله، إضافة إلى تعزيزها الجانب التدريبي العملي ورفع كفاءة أعضاء الفرق.

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول ٣٥٨٦٤٥ حاجاً إلى المدينة المنورة من جنسيات متعددة, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن ٢٨٩٩٥٥ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام, بينما استقبل مركز الهجرة البري ٥٠٤٩٠ حاجاً, كما استقبل مركز حجاج البر ١٨٠٢٨ حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١٢١٧١ حاجاً, ثم حجاج باكستان بعدد ٩٣٥٠ حاجاً, والهند بعدد ٦٤٠١ حاج, ثم حجاج نيجيريا بعدد ٥١٣٥ حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع ٥٠٢٨ حاجاً.

الهلال الأحمر السعودي ينفذ تمرين هلال حج 1443هـ بمسجد نمرة

وبيّنت أن ٢٧٧٥٧١ حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ٨٠٧٧٢ حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٥٥٢ زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها ١٥٥٠ عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٨٣٤ حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ ٣٣ زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ ٢١٢ زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.