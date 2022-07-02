انت الان تتابع تفاصيل خبر جرعة مخدرات.. كشف غموض مقتل مسن على يد 3 شباب بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708425/جرعة-مخدرات-كشف-غموض-مقتل-مسن-على-يد-3-شباب-بالدقهلية

تحريات المباحث

وكشفت تحريات المباحث قيام أحد المتهمين باستدراج المجني عليه داخل الأراضي الزراعية عقب جلوسه معه ، وقام بالاتصال باثنين آخرين ، وعقب وصولهم قاموا بضرب المجني عليه بجسم صلب على رأسه "بلطه"، وأكمل آخر بضربة بحجر حتى تهشمت رأسه وفقد الوعي، وقاموا بسرقة تليفونه المحمول وفروا هاربين، من أجل شراء جرعة مخدرات وتبين أن المتهم الأول من قرية صدقا التابعة لدائرة المركز والاثنين الآخرين من قرية السمارة.

العثور على الجثة

يذكر أن عثر عدد من أهالي قرية الخمسة التابعة لمركز تمي الأمديد في محافظة الدقهلية ، علي جثة لشخص مسن في العقد السادس من عمره مقتول وملقى به في إحدى الأراضي الزراعية وأنتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث وجرى نقلة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والوقوف على أسباب الحادث.

بداية البلاغ

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة في أرض زراعية.

شهود العيان

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثمان مسن يدعي "عبد المالك أحمد بكر"، في العقد السادس من عمره ، ومقيم بقرية الخمسة، وأكد عدد من شهود عيان أن المتوفى مصاب بضربات فى الرأس مما تسبب لمصرعه، جرى نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي للوقوف على أسباب الوفاه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تشريح جثة شاب تخلص من حياته

أمرت نيابة الزقازيق بمحافظة الشرقية بإستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح جثة شاب تخلص من حياته شنقاً داخل حظيرة مواشي بقرية العصلوجي التابعة لدائرة المركز لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه.

مستشفى الزقازيق

البداية عندما استقبل مستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية مساء اليوم الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة، إثر قيامه بشنق نفسه باستخدام حبل داخل حظيرة مواشي بالقرية.

بداية البلاغ

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام تفيد وصول الشاب "كريم . م" 25 عاماً مقيم بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق جثة هامدة.

على الفور انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة للاستماع إلى أقوال أسرة المجنى عليه، وتبين من التحريات عثور شقيق المجني عليه على الشاب "كريم . م" 25 عاماً معلق بحبل في سقف حظيرة مواشي، ومازالت التحريات مستمرة لحين بيان سبب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.