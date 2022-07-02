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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708422/شؤون-الحرمين-تخصص-ثلاثة-مواقع-لاستقبال-طلبات-التطويف-بالمسجد-الحرام

خَصَّصَتْ وكالةُ الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتطويف (3) مواقعَ لتقديم خدمات التطويف لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن برامجها لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ.

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وأوضحَ مدير عام الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين أحمد بن سلمان الدهاس، أنَّ الإدارةَ خَصَّصَتْ (3) مواقعَ رئيسيةَ يكون استقبال الحجاج منها لتطويفهم وهي (باب الملك فهد، باب أجياد، باب السلام) تسهيلاً وتيسيراً عليهم في أداء نسكهم بكل اطمئنان.

أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج بنجلاديش هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١٢١٧١ حاجاً, ثم حجاج باكستان بعدد ٩٣٥٠ حاجاً, والهند بعدد ٦٤٠١ حاج, ثم حجاج نيجيريا بعدد ٥١٣٥ حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع ٥٠٢٨ حاجاً.

شؤونُ الحرمين تُخَصِّصَ ثلاثة مواقعَ لاستقبال طلبات التطويف بالمسجد الحرام

وبيّنت أن ٢٧٧٥٧١ حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ٨٠٧٧٢ حاجاً من جنسيات مختلفة.

وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة تنفيذ ٥٥٢ زيارةً لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها ١٥٥٠ عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين جرى إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٨٣٤ حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ ٣٣ زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ ٢١٢ زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.