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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708421/لسة-التقيل-جاي-محمد-إمام-يواصل-تشويق-الجمهور-لـ-فيلم-عمهم

يواصل الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام، الترويج لفيلمه الجديد عمهم الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بداية من يوم 7 من هذا الشهر، ليدخل بها منافسة أفلام عيد الأضحى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل فيلم عمهم لـ محمد إمام

وشوق محمد إمام لفيلم “عمهم” من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر صورة له من أحداث الفيلم في حوار بينه وبين الشحات مبروك وهو يقول له: “لا عصب يلا”، ليرد محمد إمام: “لسة التقيل جاي”.

وسبق وأن نشر صور له مع أحمد فتحي بطل مصر، مروجا لمشهد يجمعه مع ضمن أحداث عمهم، وعلق: “ستنوني مع بطل مصر أحمد فتحي في أغرب مشهد أكشن”.

تفاصيل فيلم عمهم

يذكر أنه فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وهدى المفتى، ومن المقرر عرضه في يوم 7 من شهر يوليو كما يعرض ايضا في 33 دولة في العالم.

ويجسد محمد إمام خلال أحداث العمل دور لاعب ملاكمة لطالما عشقها منذ طفولته ليقرر أن ينافس في بطولة الجمهورية للملاكمة، وتدور الأحداث في ذلك الإطار اذ يقع في عشق هدى المفتي التي تحاول أن تمنعه عن خوض تلك التجربة حتى لا يتعرض للخطر لكنه يرفض ويتسكمل مسيرته.

أخر أعمال محمد إمام

هذا وكانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور أحداث الفيلم، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم كلا من (يوسف وخالد ونادية) البحث عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة.