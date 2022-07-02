النائب عمرو هندي يشيد برئاسة مصر لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات في البرلمان الإفريقي..ويؤكد: تقدير من الأشقاء الأفارقة للدور مصر المحوري

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708419/النائب-عمرو-هندي-يشيد-برئاسة-مصر-لجنة-العلاقات-الدولية-والتعاون-وفض-المنازعات-في-البرلمان-الإفريقيويؤكد-تقدير-من-الأشقاء-الأفارقة-للدور-مصر-المحوري

أشاد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بفوز مصر برئاسة لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات في البرلمان الإفريقي"، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دور مصر الفاعل وعلاقاتها القوية بالقارة الأفريقية القائمة على المصالح المتبادلة، وأنه بمثابة تقدير من الأشقاء الأفارقة للدور المحوري، الذي تقوم به مصر بعد ثورة ال٣٠ من يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القارة الأفريقية.

دوت الخليج

النائب عمرو هندي يشيد برئاسة مصر لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات في البرلمان الإفريقي

ووجه هندي، في بيان له التهنئة للنائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بفوزه بمنصب "رئيس لجنة العلاقات الدولية والتعاون وفض المنازعات في البرلمان الإفريقي"، وذلك أثناء الانعقاد الخامس للدورة الرابعة للبرلمان الإفريقي المنعقدة في- المِيدْراند - جنوب إفريقيا، مؤكدا أن ذلك تكليلا لجهوده الكبيرة في خدمة الملف الأفريقي، كما يهنئ الدكتور محمود سعد لفوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإفريقي، والدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ لفوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالبرلمان الإفريقي.

العلاقات المصرية الإفريقية

وأوضح هندي، أن العلاقات المصرية الإفريقية تشهد زخماً قويا على مدار السنوات الماضية يعززه إرادة سياسية على أعلى المستويات بالارتقاء بالعلاقات مع دول القارة فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية والاستثمارية.

واختتم "وكيل أفريقية النواب"بالتأكيد على أن ذلك ينعكس فى التنسيق والتشاور المتواصل لتحقيق التكامل والوحدة ومواجهة التحديات التى تواجه عالمنا المعاصر، مرتكزين فى ذلك على عزيمة وإرادة صلبة لتعزيز الجهود المبذولة لتوحيد الصف الإفريقى فى مواجهة الصراعات التى تشهدها مناطق مختلفة من العالم وتأثيراتها على مسيرة التنمية فى الدول الإفريقية.