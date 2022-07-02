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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708413/للسيدات-فقط-لقطات-من-حفل-حسن-شاكوش-في-الساحل-الشمالي

أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش حفل جديد له أمس الجمعة في الساحل الشمالي ويعد أول حفل له عقب استقالة الفنان هاني شاكر نتيجة أزمته مع شعبة الإيقاع.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل حسن شاكوش في الساحل الشمالي

حفل حسن شاكوش الساحل الشمالي

أحيا حسن شاكوش أولى حفلات فندق جولدن أوشن في مارينا 5 بداخل شاطئ لافام الخاص بالسيدات وسط حضور العديد من الفنانين وعدد من سيدات المجتمع.

وقدم مطرب المهرجانات حسن شاكوش خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه المتميزة التي تفاعل معاها الجمهور ومن ضمنها حبيبتي وبنت الجيران وبسكوتاية مقرمشة وغيرها.

وفي سياق آخر، يعيش حسن شاكوش حالة من النشاط الفني، بعد حصوله على تصريح من نقابة المهن الموسيقية لعودته للغناء بعد إيقافه، كما حضر مؤخرًا مؤتمرا عقدته النقابة قدم فيه اعتذاره لأعضاء شعبة الإيقاع.

اجتماع نقابة الموسيقيين

وشهد اجتماع نقابة الموسيقيين مشادة تسببت في مغادرة الفنان هاني شاكر وانسحابه من المؤتمر، ليعلن في وقت لاحق على الهواء استقالته من منصبه.

وتعرض حسن شاكوش لعديد من الانتقادات والهجوم بسبب تصريحاته في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عن أغنية "حاجة مستخبية".

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وقال حسن شاكوش في البرنامج: "حماقي كان عامل أغنية اسمها حاجة مستخبية بقالها 5 سنين على يوتيوب وعاملة 16 مليون مشاهدة.. قالك إن أحنا سارقين اللحن بتاع حاجة مستخبية، قلنا مفيش مشاكل، وقعدنا مع الشركة وقلنا نقسم على 3 شركات”.

وتابع: “تلت لحسن وتلت للشركة وتلت لشركة حماقي، واللي أنا عرفته أن اللحن ده تركي وأصلا مسروق وناس كبيرة قالت الكلام ده"، وعاد بعدها ليعتذر في فيديو وقال: "أنا مش قصدي أغلط في حق حد، أنا من طبيعتي مبحبش أغلط في حد وعمري في حياتي ما غلطت في حد في شغلي، وكل اللي في المجال أصدقائي وأخواتي”.

وأضاف: “أستاذ عمرو أديب كان بيقول أن أغنية بنت الجيران لأستاذ محمد حماقي، فأنا كنت بقول أن الأغنية بتاعتي وأنا مليش دعوة بأغنية حماقي خالص، كنت بنتكلم في إطار أن هو فكر أن بنت الجيران أحنا سارقينها”.