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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708412/بالخطوات-رابط-التنسيق-بالصف-الأول-الثانوي-العام-والفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي، لتسجيل رغبات طلاب الشهادة الإعدادية 2022، الراغبين في الالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني.

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وتدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجهات الحكومة في دعم التحول الرقمي، على كافة المستويات، خاصة عند تقديم الخدمات للمواطنين.

رابط التنسيق بالصف الأول الثانوي

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكترونيا، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، لتسجيل التقديم للصف الأول الثانوي العام والفني إلكترونيا، عبر الدخول على موقع التنسيق الرسمي عبر الرابط التالي:

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

خطوات التقديم بالصف الأول الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة خطوات عند تسجيل رغبات الالتحاق بالصف الأول الثانوي عند الدخول على رابط التنسيق على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على النحو التالي

_تسجيل الدخول للطالب عبر كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

_تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب وتسجيل وكتابة بيانات الطالب كاملة (اسم الطالب _ اسم المديرية _ اسم الإدارة التعليمية_ اسم المدرسة _ الدرجة الحاصل عليها الطالب)، ثم النقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

_ الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، لعرض معلومات عن نوع تعليم، يمكن للطالب الإطلاع عليها بالضغط على كلمة مزيد.

_ الإطلاع على صفحة خريطة التنسيق التي تتضمن الجزء الخاص بالتعليم الثانوى والجزء الخاصة بالتعليم الفني والحد الأدنى لكل محافظة.

_ الضغط على أيقونة تسجيل وملء الرغبات، وتحتوي على اختيار نوع التعليم الثانوي او الفني وفقا لمجموع الطالب، واسم المديرية واسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة التي يرغب الطالب الالتحاق بها، ومجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب، ثم الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.

_ ويمكن للطالب الضغط على زرد إعادة تسجيل الرغبات، كما للطالب الضغط على زر العودة للصفحات السابقة، ويمكن للطالب ترتيب رغباته بإرادته، ثم الضغط زر التالي للدخول للصفحة التالية.

_ يدخل الطالب على صفحة مراجعة الرغبات، ويمكن للطالب إعادة ترتيب الرغبات أو تعديلها، كما يمكنه الضغط على زر حفظ الرغبات.