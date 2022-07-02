انت الان تتابع تفاصيل خبر الخميس المقبل.. رامي صبري يطرح أغنيته الجديدة "انتي الجنان" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /708411/الخميس-المقبل-رامي-صبري-يطرح-أغنيته-الجديدة-انتي-الجنان

يستعد الفنان رامي صبري لطرح أحدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان “انتي الجنان” وذلك في يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر يوليو المقبل عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير تفاصيل أغنية انتي الجنان لـ رامي صبري وموعد طرحها

وتعد أغنية “انتي الجنان” من كلمات اسلام الجرينى وألحان تيام على وتوزيع جلال الحمداوى، وكان قد روج لها الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال نشر البوستر الرسمي للعمل.

أخر أعمال رامي صبري

جدير بالذكر أنه كانت آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

وكان المطرب رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية بمناسبة موسم الصيف بعنوان "هي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان رامى صبرى ومكس وماستر جلال حمداوى.

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اما عن أخر حفلات الفنان فكان في نهاية الشهر المنقضي بجدة، وتألق بها بعدد كبير من أغنياته التي لاقت تفاعلا كبيرا بين الجمهور، من بينها أغنية “حياتي مش تمام، مكملناش، "بقابل ناس" و"خطيرة" و"شطبنا"، فضلا عن أغنياته الجديدة مثل “لسة الكلام زعلان”، “ومع نفس”، “حكايات”، وغيرها من الأغنيات التي تلقى روجا لدى متابعيه.

رامي صبري

مطرب وملحن مصري من مواليد 15 مارس 1978. تخرج في معهد الموسيقى العربية، وأشتهر كملحن للعديد من المطربين مثل: عامر منيب، شيرين عبدالوهاب، وفضل شاكر قبل أن يتجه للغناء.