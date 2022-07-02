طوارئ لاستقبال العيد.. محافظ الجيزة: فتح المجازر والكشف على الذبائح بالمجان

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لكافة المديريات الخدمية والأحياء والمراكز؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك إلى جانب استعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تقديمها على أكمل وجه.





وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكيد على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الأجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة.

ووجه المحافظ مديرية الشؤون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

كما وجه المحافظ بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بالتأكد من جاهزية المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشى الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها وذلك بدون مقابل والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الجيزة حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يحقق السيولة بكافة المحاور الرئيسية والعرضية لاستيعاب حجم الحركة، وذلك بناءا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصة من حيث الدراسة والتنفيذ.

وأشار إلى أن المرحلة الماضية شهدت فتح محاور مرورية جديدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة على رأسها محور محمد أنور السادات الى جانب الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة 475 شارعا رئيسياً وفرعيا بتكلفة أكثر من 1.8 مليار جنيه بما يعكس حجم الطفرة التنموية التى تحققت على أرض الجيزة.

وأشار أحمد راشد أن محافظة الجيزة انجزت الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى بنسبة 100% حيث يعد النجاح الذى تحقق فى إنجاز خطة 2021/ 2022 إنطلاقة لاستكمال منظومة النجاح بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2022 / 2023 والتى تم طرح مشروعاتها مع بداية الشهر الجارى لسرعة الانتهاء منها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين، مشددا على الجهاز التنفيذى بعدم التعامل مع الشركات التى تم رصد ملاحظات فى تنفيذ الأعمال المسندة إليهم أو غير الجادة فى مواعيد التسليم.

وكلف المحافظ بالتنسيق الجيد مع أجهزة المرافق لسرعة الانتهاء من أى أعمال إحلال وتجديد وتغيير وصيانة للشبكات والخطوط والكابلات الخاصة بهم بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مؤكداً أنه من غير المسموح تنفيذ أى أعمال بالشوارع بعد رصفها حفاظاً على المال العام والاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع.