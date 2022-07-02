انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية فى شمال سيناء بدون شكوى

جدة - نرمين السيد - أكد محمد عبد العظيم عطية، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الثقافية وشؤون الطلاب، انتظام امتحانات نهاية العام الدراسى للصف الثالث الثانوى الأزهرى (القسم العلمى) فى مادة الفيزياء ولمدة 3 ساعات، بدون شكوى.





وأوضح عطية، فى بيان اليوم السبت، أن الطلاب موزعون على 8 لجان للامتحانات فى كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء وأن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 659 طالبا وطالبة (461 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و198 طالبا وطالبة فى القسم العلمى)، مشيرا إلى وجود 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.

وأوضح مدير عام المنطقة أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة دائمة قبل وبعد كل امتحان، وتم توفير أجهزة فحص وتطهير ووضعها أمام اللجان، بجانب اتخاذ كل الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب، مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة وتجهيز وإعداد مقار اللجان لتيسير أداء الطلاب للامتحانات وتوفير كل احتياجاتهم.

وأشار إلى أنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمى ويوم آخر لطلاب القسم الأدبى، منوها إلى بدء الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 4 يونيو الماضى وتستمر حتى يوم 7 يوليو الجارى.