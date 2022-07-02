إنجاز جديد لجامعة القاهرة.. المجلة الدولية للطب البيطرى الرابعة عالميا

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ارتقاء المجلة الدولية لكلية الطب البيطرى؛ الى قمة الدوريات العالمية لمجال الطب البيطرى وفقا للتقرير السنوى لقاعدة بيانات سكوبس عن عام 2021 حيث حصلت المجلة على Cite Score مقداره 6.8 لتأتى فى المرتبة الرابعة عالميا من بين 183 مجلة عالمية.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المجلة تقدمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية حيث حصلت على Cite Score مقداره 4.8 عام 2020 وحصلت على Cite Score مقداره 6.8 فى عام 2021 وفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات سكوبس، مشيرا إلى أن المجلة تم إدراجها فى أكبر قواعد البيانات العالمية المتقدمة ومنها: (Web of Science)، و(Scopus) و (PubMed Central (PMC).

وذكر الدكتور محمد الخشت، أن المجلة تصدر بالتعاون مع الناشر الدولى Taylor and Francis، وتهدف إلى نشر الأبحاث العلمية والمقالات المرجعية فى مجال الطب البيطرى، كما تقوم مؤشرات النشر والاستشهادات بالاستشهاد ببحوثها دوليا.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، الشكر لهيئة تحرير المجلة والتى تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقيادة عميدة الكلية الدكتورة إيمان بكر، و رئيس التحرير دكتور حسين على حسين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ، والمدير التنفيذى دكتور خالد عبد العزيز، وهيئة التحرير دكتور خالد أبو السعود، ودكتورة داليا أنور، ودكتورة هالة زاهر.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن سعادته لنجاح فريق العمل فى تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع وتطوير قواعد ومعايير النشر الدولى بالمجلة والالتزام بفرز البحوث واختيار أعلاها التزاما بمعايير الجدة والابتكار والجودة والصرامة المنهجية.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان بكر عميدة كلية الطب البيطرى، إن المجلة تستقبل أبحاث من جميع أنحاء العالم فى مجال الطب البيطرى حيث تم نشر أبحاث من دول وقارات مختلفة مثل كندا، وأمريكا، وأوروبا، وآسيا، وإفريقيا حيث بلغت نسبة قبول الأبحاث نحو 15-20% وهو ما يعنى أن المجلة تختار صفوة البحوث المقدمة.

وأشارت عميدة الكلية، إلى أن تحكيم الأبحاث والمقالات العلمية يتم وفقا لحداثة فكرة البحث وما يقدمه من جديد فى مجال الطب البيطرى وذلك من خلال محكمين عالميين لهم H index عال.

وذكرت عميدة الكلية، أن المجلة أنشئت عام 2013، ثم اعتمدت فى قاعدة بيانات اسكوبس فبراير 2020، وكان موقعها سنة 2020 الرابع عشر من 183 مجلة، حتى وصلت إلى المرتبة الرابعة على مستوى الدوريات العالمية لمجال الطب البيطرى وفقا للتقرير السنوى لقاعدة بيانات سكوبس عن عام 2021.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استطاعت خلال فترة وجيزة أن يكون للمجلات التى تصدر عنها شأن كبير على المستوى العالمى من حيث معادل التأثير الدولى أو الاستشهاد بالبحوث المنشورة والاطلاع عليها، والذى يعكس تطبيق سياسات جامعات الجيل الرابع، والسير بخطى كبيرة نحو العالمية، والمساهمة فى رفع ترتيب الجامعة فى التصنيفات الدولية، وتسهيل إجراءات النشر الدولى للباحثين من خلال عقد اتفاقيات وتحالفات مع كبرى الجامعات العالمية ودور النشر.