230 ألف جنيه غرامة.. حملات على محلات الجزارة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وإدارة الرصد البيئى بالمحافظة، حملات مكثفة على محلات الجزارة للتفتيش على صلاحية اللحوم للاستهلاك ومنع إقامة السرادقات بالطريق العام لبيع وعرض الماشية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وتيسير حركة المرور للمشاه والسيارات.





وأسفرت الحملة التى قام بها حى أول المنتزه وفقا لبيان الحى، عن تحصيل غرامات بقيمة 80 ألفا و500 جنيه من المحلات المخالفة. وقام حى ثان المنتزه بتغريم المحلات المخالفة وتحصيل غرامات بقيمة 29 ألف جنيه، وحصل حى وسط غرامات 103 آلاف جنيه من المحلات وأماكن بيع اللحوم بالطريق العام، وأزال حى الجمرك شوادر لعرض اللحوم بالطريق العام وتحصيل غرامات بقيمة 18 ألف جنيه. وفى سياق متصل، أغلق حى أول المنتزه 8 محلات تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية وتحصيل غرامات بقيمة 8 آلاف جنيه والتحفظ على 50 حالة إشغال.

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