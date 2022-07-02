انت الان تتابع خبر عاجل- العيد عامل عمايله.. سعر الذهب اليوم في مصر في آخر اليوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباين سعر الذهب اليوم في مصر؛ وذلك مع قرب عيد الأضحى المبارك؛ الذي تكثر خلاله حفلات الخطوبة والزفاف؛ لذلك يبحث الكثير من المواطنةن عن أسعاره بشكل مستمر.

سعر الذهب اليوم في مصر

ونوضح خلال السطور التاليةح سعر الذهب اليوم في مصر؛ وذلك مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة 2022.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم نحو 988 جنيهًا للبيع؛ و998 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات اليوم نحو 1129 جنيهًا للبيع؛ و1134 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم؛ مابين 847 و850 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بينما سجل الجنيه الذهب عيار 21 اليوم نحو 7904 جنيه للبيع؛ و7936 للشراء

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 نحو 1,129و 143جنيها للبيع و1,133 و 714 جنيه للشراء.