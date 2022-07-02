انت الان تتابع خبر التموين ترفع سعر سلعة مهمة مع بداية شهر يوليو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع سلعة تموينية وهي الشاي، بداية من شهر يوليو الجاري، بمقدار نصف جنيه، لتصبح ثلاث جنيهات ونصف بدلًا من ثلاثة جنيهات.

التموين تصرف مقررات يوليو

وبدأ اليوم الجمعة، صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر يوليو 2022، حيث تلتزم الوزارة بصرف زجاجة زيت، و 2 كيلو سكر لكل فرد، وذلك حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.

الجدير بالذكر أن 64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية على بطاقات التموين، بواقع 50 جنيه لكل فرد، وحتى 4 أفراد، و 25 جنيه بداية من الفرد الخامس.