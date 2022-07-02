انت الان تتابع خبر. مزاد علني لبيع سيارات في جمارك مطار القاهرة .. منها مرسيدس وBMW والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ستعقد جمارك مطار القاهرة، مزاد علني لبيع سيارات مختلفة الماركات، يوم الأحد المقبل الموافق 3 يوليو 2022 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

أنواع السيارات المعروضة في مزاد علني بالجمارك، ماركة متسوبيشي، وجيب شيروكي، ومرسيدس، وBMW، وفولكس، وتويوتا، وفورد، وهيونداى، وكريسلر، وكيا، وباجيرو، ونوبيرا، وولاند، وكروز، وولينكولين، وهامرH2، وكاديلاك، ونيسان، وبيك آب.

وكشفت مصلحة الجمارك انه يجب شراء كراسة الشروط بتكلفة 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، المتفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي بالدقي.

شروط الاشتراك في مزاد علني لبيع السيارات: