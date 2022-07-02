انت الان تتابع خبر قرارات تبدء تطبيقها اليوم .. أهمها فرض رسوم سحب من ماكينات ATM والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي المصري، عن تطبيق بعض القرارات بدء من اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، ومنها فرض رسوم سحب من ماكينات ATM، وتكون أبرز تلك القرارات على النحو التالي:

فرض رسوم سحب من ماكينات ATM من القرارات التي تطبق اليوم:

إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الالكترونية الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية.

إعفاء كل العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا من أي محفظة هاتف محمول الى أي محفظة أخرى.

وضع عمولة تحويل تقدر بحد أقصى 0.5% من قيمة التحويل لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة جنيه للمعاملة على معاملات التحويل.

الالتزام بتفعيل رمز الاستجابة السريع وقبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة.

الحد الأقصى لعمولة عملية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي من بنوك أخرى هو مبلغ 5 جنيه.

زيادة الحد الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينات ATM لتصبح 4000 جنيه.