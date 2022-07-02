انت الان تتابع خبر أسعار ذبح أضاحي العيد بمجازر وزارة التموين .. اعرف وأعمل حسابك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن العميد محمود السعدني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن، التابعة لوزارة التموين، عن أسعار ذبح أضاحي العيد بمجازر الوزارة والتي تضمن الخراف والعجول البقري والعجول الجاموسي، حيث انها ستعمل على مدار اليوم، طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

أسعار ذبح أضاحي العيد بمجازر وزارة التموين:

يتراوح سعر ذبج الخروف بين 400 جنيه و500 جنيه.

كما يتراوح ذبح العجول بنوعيها البقري والجاموسي بين 1000 جنيه و1200 جنيه.

فيما يتراوح سعر الكيلو من الخروف القائم بين 85 جنيه و90 جنيه للكيلو، وسعر الخروف ككل يتم حسب الوزن.

أما سعر الكيلو من اللحوم الضاني تبلغ 130 جنيه للكيلو.

بينما يصل سعر الكيلو من اللحوم السودانية إلى 115 جنيه للكيلو.

وأشار بأن العمل بجميع منافذ الشركة مستمر طوال أيام العيد، حيث يتم توفير اللحوم الحية والجاهزة للمواطنين وأكد انه تم ضخ الاف الأطنان من اللحوم لتوفير كافة احتياجات المواطنين.