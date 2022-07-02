انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا ينتظر الأهلي في يوليو الجاري؟ حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - ينتظر فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من المواجهات النارية في مختلف البطولات، فالفريق يستهل هذا الشهر بمواجهة في دور نصف النهاءئي من بطولة كأس مصر في نسخته الماضية أمام فريق بتروجيت، في المباارة التي تجمع بينهما في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 2 من يوليو الجاري.

دوت الخليج:

ويخوض المدير الفني الجديد للفريق ريكاردو سواريس، أول مباراة له مع المارد الأحمر بعد توليه المهمة رسمياً، يوم الخميس الماضي، وخلال هذه السطور نستعرض معكم جدول مباريات الأهلي خلال هذا الشهر:

_ 2 يوليو: يلتقي الأهلي مع بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر النسخة الماضية.

_ 5 يوليو: يواجه المارد الأحمر فريق الجونة في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

_ 12 يوليو: يخوض الأهلي مباراة قوية أمام فريق فيوتشر في الجولة 24 من بطولة الدوري الممتاز.

_ 16يوليو : يشهد هذا التاريخ، مواجهة النادي الأهلي مع نادي بيراميدز، في الجولة 25 من بطولة الدوري، وهي مباراة ستشهد على إثارة ومتعة كبيرة بين الفريقين.

_20: قد يتواجه الأهلي أمام الإسماعيلي، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة 18 من بطولة الدوري، وقد يتم تأجيلها مرة ثانية في حال وصول الأهلي للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، حيث يلتقي مع الزمالك يوم 21 من يوليو الجاري.

_ 24 يوليو: يواجه المارد الأحمر فريق الجونة مرة أخرى في إحدى مباريات الدوري المصري الممتاز.

_ 27 يوليو: يضرب الشياطين الحمر موعداً مع فريق مصر المقاصة في التاسعة والنصف من مساء هذا اليوم.

_ 30 يوليو: يختتم الأهلي مواجهات هذا الشهر؟، عندما يواجه فريق المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.