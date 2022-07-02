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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708406/البنتاجون-يكشف-عن-حجم-المساعدات-التي-قدمتها-أمريكا-لأوكرانيا-منذ-الحرب

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" عن جحم المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

دوت الخليج

حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ الحرب

ووفق بيان الصادر من وزارة الدفاع الأمريكية فإن حجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ أن تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة بلغت 7.6 مليار دولار من بينهم 6.9 مليار دولار منذ بدأ العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأضاف البيان بأنه :" منذ عام 2014 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص أكثر من 8.8 مليار دولار لأوكرانيا كدعم فى مجال الأمن".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد صرح فى وقت سابق بأن أمداد أوكرانيا بالسلاح والعتاد سيكون له عواقب وخيمة.

ويذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق عن قيام قواتها الروسية باستهداف مخزن اسلحة وتدميرها وهى أسلحة قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بتزويدها لأوكرانيا وقد شددت روسيا مرارا وتكرارا بأن اي مخزن أسلحة يتبع للولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية سيعتبر هدف شرعى وسيتم استهدافه ومنذ العملية العسكرية الروسية ناشد النظام الأوكراني الولايات المتحدة الأمريكية ودول التكتل الأوروبي بدعم القوات الأوكرانية بالسلاح حتي تتمكن من التصدي للقوات الروسية.