انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس صناع الخير لـ دوت الخليج: التحالف الوطنى سيُحول العمل الأهلى فى مصر لـ "تنموى" دون إلغاء الخيرى حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708405/رئيس-صناع-الخير-لـ-تحيا-مصر--التحالف-الوطنى-سيحول-العمل-الأهلى-فى-مصر-لـ-تنموى-دون-إلغاء-الخيرى

قال الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية: ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى فى نهاية شهر رمضان الماضى، وهى دعوة موجه للحوار ما بين الأحزاب والقوى السياسية وبالتوازى مع هذه الخطوة كان تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى وهذا أمر كان بالنسبة لنا كمجتمع أهلى ، يمثل أيقونة جديدة لطبيعة العمل الأهلى فى مصر ووجود استراتيجية خاصة بإمكانية التحول من عمل خيرى فقط إلى عمل تنموى مستدام وهو ما ألقى المسئولية على الجمعيات الأهلية الأكبر والأكثر تأثيرا فى مصر، فى أن تتوافق على استراتجية موحدة لترجمة هذه الرؤية وهم نحو 24 جمعية ومؤسسة أهلية ومن خلفهم آلاف الجمعيات التى تعمل فى إطارهم خاصة أن مصر بها الأكثر من 50 ألف جمعية .

دوت الخليج

العمل الأهلى

وأضاف زمزم، في ندوة دوت الخليج: إطار التحول من عمل خيرى فقط إلى عمل تنموى مستدام هو الرؤية التى يتم العمل عليها فى بيئة المجتمع الأهلى فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وخاصة فى ضوء إرادة القيادة السياسية والتعاون الحكومى من خلال وزارة التضامن، بقيادة د. نفين القباج والتى تملك مرونة وتعاون كبير مع المجتمع المدنى، وأيضا البيئة التشريعية التى تم تسهيلها ودفعها للأمام من خلال القانون الجديد ولائحته التنفيذية، ومن ثم أصبحنا أمام تنفيذ مشروعات تمكين اقتصادى وأيضا تمكين إجتماعى وغيرها من المشروعات التى تخدم بيئة التنمية المستدامة بالتعاون مع أجهزة الدولة.

التحالف الوطنى للعمل الأهلى

وتابع: رغم أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى تم تدشينه فى فبراير 2022 إلا أن رسالته بدأت تتواجد بشكل فعال على أرض الواقع وهذا أمر له العديد من الأسباب حيث صدق النوايا من جميع الأطراف المشاركة له وأيضا التخطيط الواعى من الغرفة المركزية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنا بالمناسبة بشكر زملائنا القائمين على التنسيق بداية من الدكتورة نهى طلعت عبد القوى كأمين سر للتحالف،وباقى الزملاء بمؤسسة حياة كريمة وأيضا كافة الزملاء من الجمعيات والشركاء...وبالتالى وفق النوايا الصادقة والتخطيط الواعى أصبحنا أمام رسالة واضحة وهو أن نكون أمام "تشبيك" لكافة أعمال الجمعيات الأهلية فى مصر، وتوحيد قاعدة بيانات المستفدين خاصة أن مصر بها الملايين الذين يستفيديون من جهود العمل الأهلى.