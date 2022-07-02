انت الان تتابع تفاصيل خبر الليلة.. علي الحجار يقدم أجمل أغانيه على مسرح المنارة أرينا حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708404/الليلة-علي-الحجار-يقدم-أجمل-أغانيه-على-مسرح-المنارة-أرينا

يستعد المطرب الكبير علي الحجار لإحياء حفلًا غنائيًا جديدا له اليوم السبت الموافق 2 يوليو ويقام الحفل على المسرح المكشوف بالمنارة أرينا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل علي الحجار في المنارة أرينا

حفل علي الحجار

سيقام حفل علي الحجار اليوم السبت تحت اسم لايف سيمفوني بالتجمع الخامس، وسيقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر وأنجح الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

ومن بينها أغنية أنا كنت عيدك، داري العيون داريها، صلينا الفجر فين، وغيرها من الأغاني، وكان قد روج علي الحجار لحفله الجديد وشارك الجمهور والمتابعين بنشره البوستر الرسمي للحفل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق علي الحجار على صورة بوستر الحفل قائلًا: “هكون موجود معاكم في المنارة لايف سيمفونيك، يوم السبت 2 يوليو، في المسرح المكشوف في المنارة”.

أحدث أعمال علي الحجار

وتابع علي الحجار وقال: “الحفلة هيكون موجود فيها، اوركسترا الحجار، بقيادة المايسترو أحمد الشافعي، التذاكر متاحه من خلال تيكيتس مارشيه”.

وطلب أيضًا من جمهوره ومتابعيه بموقع التواصل الاجتماعي، اختيار الأغاني التي يفضلون الاستماع لها لغنائها بالحفل، وذلك من خلال فيديو عبر موقع حجز التذاكر.

وقال في الفيديو الخاص بالترويج للحفل: “اتعودت في كل حفلة إني أبعت النوتة الموسيقية للفرقة ببرنامج الحفل الأغاني التي نقوم باختيارها من أجل مذاكرتها جيدًا”.

اقرأ أيضًا

رانيا يوسف عن عدم حضورها عزاءات الفنانين: "مفيش احترام فيها وطول الوقت بتبقى متهم انك رايح تعمل شو"

وتابع علي الحجار: “غالبا ببعت لهم قبل الحفل بـ10 أيام.. المرة دي أوركسترا كبير ولازم يكون في وقت كافي لكتابة النوت الموسيقية”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال علي الحجار كان غنائه تتر مسلسل جزيرة غمام، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا،

وضم مسلسل جزيرة غمام الذي عرض في موسم مسلسلات دراما رمضان 2022، في بطولته عدد من النجوم وهم طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر، مي عز الدين، وآخرين من النجوم والعمل من إخراج حسين المنباوي.