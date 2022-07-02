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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708403/أحدث-ظهور-لـ-صلاح-ووكليه-عقب-التجديد-لـ-ليفربول

أطل النجم المصري محمد صلاح، على متابعيه لأول مرة عقب تجديد تعاقده مع فريق ليفربول، وذلك من خلال صورة له مع وكيله الكولومبي رامي عباس.

دوت الخليج:

ونشر صلاح صورة له مع وكيله كولومبي الجنسية، عبر موقع التدوينات “تويتر”، وذلك بعدما نجح المصري في تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي ليفربول، بعد طويل الأمد.

نجحح نادي ليفربول الانجليزي، في تجديد تعاقد النجم المصري محمد صلاح، حتى موسم 2025، أي لمدة ثلاث مواسم مقبلة.

عقد صلاح مع ليفربول، ينص على حصوله على 350 ألف إسترليني أسبوعياً ، ويستمر لمدة ثلاث مواسم.

وأعلن النادي الإنجليزي ، عبر حساباته الرسمية تجديده التعاقد مع النجم المصري، بعد أن تعثرت المفاوضات لأكثر من مرة، ولكن في الأخير نجم الريدز سيستمر لمدة عامين مقبلين، وسيستمر عطائه داخل الفريق لمدة موسمين آخرين.

وقدم صلاح ، موسماً استثنائياً مع ليفربول خلال الموسم المنتهي، فقد حصد لقب هداف الدوري مناصفة مع الكوري هيونج مين سون، بتسجيل كلاهما 23 هدفاً ، إضافة لحصوله على جائزة أفضل ممرر للكرة بصناعته لزملائه في الفريق 13 هدف.

أما على مستوى البطولات ، فهذا الموسم لم يكن هو الافضل لصلاح، فقد خسر المصري لقب الدوري الإنجليزي ، بعد منافسة شرسة استمرت حتى اللحظات الأخيرة مع فريق مانشستر سيتي، والذي حصد اللقب في الأخير وبفارق نقطة وحيدة عن الريدز، كما خسر رفاق صلاح في ليفربول، لقب دوري أبطال أوروبا، بالهزيمة في المباراة النهائية أمام فريق ريال مدريد بنتيجة هدف دون رد.

حصد صلاح، هذا الموسم لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي ، وكأس الرابطة، على حساب تشيلسي ، بعد الفوز في البطولتين بركلات الترجيح.