انت الان تتابع تفاصيل خبر رانيا يوسف عن عدم حضورها عزاءات الفنانين: "مفيش احترام فيها وطول الوقت بتبقى متهم انك رايح تعمل شو" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708402/رانيا-يوسف-عن-عدم-حضورها-عزاءات-الفنانين-مفيش-احترام-فيها-وطول-الوقت-بتبقى-متهم-انك-رايح-تعمل-شو

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن سبب عدم حضورها حفلات زفاف او عزاءت أصدقائها من الوسط الفني، مؤكدة انها تتجنت تلك المناسبات لعدم احترام حرمة المتوفي من قبل وسائل الإعلام والصحفيين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات رانيا يوسف عن عدم حضورها العزاء وأفراح النجوم

قالت رانيا يوسف خلال حلولها ضيفة على قناة عمان Tv: مبحبش أحضرافراح ولا عزا لأن في العزاءات ما فيش احترام للعزاء من خلال التصوير، وطول الوقت بتبقى متهم أنك رايح تعمل شو، ولكن بالفعل بتكون رايح تعزي، وأخر عزاء رحته كان عزاء الفنان محمود عبد العزيز وساعتها قررت أني مروحش تاني.

وأشارت رانيا يوسف بأنها لا تحضر أفراح أحد سوى المقربين منها بسبب انشغالها الدائم بتصوير أعمالها الفنية وعندما تأتي لها مناسبة في ذلك الوقت تفضل اختيار البقاء في المنزل عن حضورها هذه المناسبة.

رانيا يوسف

من ناحية أخرى انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة كوكبة من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى ، صوفيه ، إيمان يوسف ، نبيل نور الدين، سميرة صدقى ، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والمسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها ، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف ، وإخراج عبد العزيز حشاد.

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وعُرض مؤخرًا للفنانة رانيا يوسف مسلسل «المماليك»، تدور أحداث مسلسل المماليك في إطار الـ60 حلقة، في سياق تشويقي حيث يضم المسلسل 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة في سياق درامي تشويقي، وضم المسلسل عددًا من النجوم، على رأسهم الفنانة رانيا يوسف ورامي وحيد وبيومي فؤاد، محمد لطفي، وعائشة عثمان ومحمد سليمان وفيدرا ودوللي شاهين وعمر حسن يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.