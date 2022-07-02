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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708401/مصر-تفوز-بعضوية-مجلس-إدارة-المنظمة-الأفريقية-للتقييس-ARSO

نجحت مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO، للفترة من 2022- 2025، في الانتخابات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة، والتي استضافتها العاصمة الكاميرونية ياوندي، تحت شعار «المواصفات التي نريدها -أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "دور التقييس وتقييم المطابقة خلال رحلة مدتها 41 عامًا».

دوت الخليج

مكانة مصر الريادية في مجال المواصفات والجودة

وصرح الدكتور خالد صوفى رئيس هيئة المواصفات والجودة أن إعادة انتخاب الهيئة كممثل للدولة المصرية في عضوية مجلس إدارة المنظمة الافريقية للتقييس والذى شغلته لعدة فترات سابقة أخرها الفترة من 2019-2022، يعكس مكانة مصر الريادية فى مجال المواصفات والجودة على مستوى القارة السمراء، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل التعاون مع جميع الدول الأفريقية فى مجال اصدار المواصفات الأفريقية الموحدة والمشاركة بفعالية فى اللجان الفنية وكافة الأنشطة المتعلقة بالمواصفات وتقييم المطابقة.

تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية

ومن ناحية أخرى قام رئيس هيئة المواصفات والجودة بعقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء المنظمات الدولية والاقليمية المشاركين فى اجتماعات الجمعية العمومية رقم 28 لمنظمة الأرسو، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ، شملت منظمة الأيزو و ASTM و هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية GSO ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية SMIIC .