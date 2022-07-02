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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708400/إيران-تؤكد-وقوع-انفجار-بقاعدة-تابعة-للحرس-الثوري

أكدت السلطات الإيرانية، على وقوع انفجارات فى أحدي القواعد التابعة للحرس الثوري الإيراني الواقعة فى شرق العاصمة طهران.

دوت الخليج

وذكرت قناة" الحرس الثوري" عبر تطبيق تلغرام :" وقع فجر اليوم السبت عدة انفجارات فى مقر مالك الأشتر بشرق طهران".وأوضحت القناة بأن ما تم نشره من مقاطع مصورة من حدوث انفجار فهو صحيح

وتابعت قناة “الحرس الثوري” انها:" لا تعرف حتي الآن حجم الخسائر والأضرار التى لحقت لموقع الأنفجار". مصيفا انها :" فى انتظار الجهات المختصة للتعرف على ما حدث"

انفجارات غامضة

ويذكر انه فى وقت سابق أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن وقوع سلسلة انفجارات غامضة فى قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ويشار إلى أنه بعد هذا الانفجار أعلنت “منظمة مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة أعلنت أن مناصريها التابعين لها هم من قاموا بتنفيذ الهجوم على قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري الإيراني

ومن الجدير بالذكر ان قاعدة مالك الأشتر التي تعرضت للانفجارات هى تابعة لقيادة قوات فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يتولى أمن وحماية العاصمة

وتشهد إيران فى الآونة الأخيرة سلسلة من الأنفجارات الغامضة تستهدف منشآنها النووية ومنشآتها الصناعية ففى خلال الأيام الماضية تم شنهجمات سيبرانية ضد ثلاث مصانع صلب إيرانية أدت إلى تعطيل انظمة هذه المصنع وأوقفتها عن العمل فضلا، انه تم تنفيذ حملة من الاغتيالات ضد علماء وقادة إيرانيين، وتتهم إيران إسرائيل بأنها وراء هذه الأنفجارات والأغتيالات، وتزداد حدة التوتر بين المعسكرين الإسرائيلى والإيراني تزامنا مع محاولات وجهود دولية لإحياء الاتقاق النووي الإيراني وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة مهددة بأنها ستعمل على التأثير على القوي العالمية تجاه اي اتفاق يتم مع إيران.