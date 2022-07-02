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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /708394/وصل-لـ-8-مليون-جنيه-تعرف-على-إيرادات-فيلم-كيرة-والجن-بيومين

يواصل فيلم كيرة والجن للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز نجاحه الكبير بعد ثاني يوم عرض له في السينمات حيث كان قد انطلق يوم 30 يونيو.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إيرادات فيلم كيرة والجن

إيرادات فيلم كيرة والجن

استطاع فيلم كيرة والجن أن يحقق أعلى الإيرادات في وقت قياسي حيث يتنافس حاليًا مع فيلم واحد تاني وفيلم العنكبوت وذلك قبل منافسته الأسبوع المقبل مع أفلام عيد الأضحى 2022.

وتبلغ إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن 4 ملايين و699 ألف جنيه، بالأمس الجمعة 1 يوليو بينما فيلم واحد تاني يحقق 154،569 جنيه، وفيلم العنكبوت يبلغ إيراداته أمس 52،564 جنيه.

من جانبها شركة سينرجي فيلمز، كانت قد طرحت فيلم كيرة والجن في دور العرض السينمائية المصرية، يوم 30 يونيو الماضي، وحقق في أولى أيام عرضه إيرادات وصلت لـ 3 ملايين و875 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

أي يبلغ إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 8 ملايين و316 ألف جنيه، ويتناول فيلم كيرة والجن قصة المقاومة المصرية للاحتلال البريطاني، بعد ثورة 1919 حتى عام 1924.

ويجسد الفنان كريم عبد العزيز شخصية أحمد عبد الحي كيرة، ويقدم أحمد عز دور عبد القادر شحاتة الجن، أما الفنانة هند صبري فتقدم شخصية دولت فهمي.

ويضم فيلم كيرة والجن في بطولته كلا من كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وعلي قاسم وهدى المفتي وأحمد مالك وعدد من ضيوف الشرف مثل لارا سكندر وإياد نصار وآخرين.

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يشار أنه اختلفت ردود فعل الجمهور على السوشال ميديا على فيلم كيرة والجن حيث كتب: "هنا سأسكت قليلًا احتراما وتقديرًا لهذا الجميل.. فيلم جميل جدا زي ما توقعت، أداء وتصوير وكل حاجة عظمة بجد".

وعلق آخر: "مروان حامد وأحمد مراد وكريم عبد العزيز وأحمد عز الأربعة بيقدموا سينما حقيقية.. فيلم كيرة والجن إمتاع بصري.. قصة مُحكمة ومحبوكة تحتوي على كل عناصر التأثير والتأثر.. شكرًا على سينما حقيقية افتقدناها كتير.. سينما مروان حامد".