شعراوى: اختيار مصر لتنظيم المنتدى الحضرى العالمى يعبر عن ثقة الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن فوز مدينة القاهرة يعد أيضاً شهادة دولية على أهمية التجربة المصرية فى التنمية الشاملة خلال السنوات الثمانى الماضية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، عقب مشاركته فى الدورة الحادية عشر للمنتدى الحضرى العالمى الذى عقد فى بولندا، إن تنظيم مصر للدورة المقبلة والذى يسبقه استضافة قمة المناخ نهاية العام الجارى يرسخ لدور القاهرة المحورى والرائد على المستويين الإقليمى والقارى والدولى وإسهامها المباشر فى توفير منصات الحوار والنقاش رفيعة المستوى لمعالجة ما يواجهه العالم من تحديات.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن مصر من أوائل الدول التى تقدمت بتقريرها الطوعى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى إطار الأجندة الحضرية الجديدة المنبثقة عن الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضح شعراوى، أن مصر ومنذ تبنى هذه الأجندة تشهد حركة عمران غير مسبوقة وتشمل المناطق الحضرية والقائمة والمدن الجديدة والريف المصرى على السواء، وهو ما يعبر عن رؤية شاملة لمعالجة قضايا التحضر والتنمية فى مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الرؤية التى تتبناها القيادة السياسية منذ عام 2014 تقوم على 3 محاور أساسية وهى زيادة مساحة المعمور وإعادة توزيع السكان من خلال التوسع فى إنشاء المدن الجديدة، ورفع مستوى جودة الحياة فى المدن القديمة ، وإحداث التواصل المكانى والتنمية الإقليمية المتكاملة.

وقال الوزير، إن المنتدى الحضرى العالمى هو المنصة العالمية الأولى والأهم التى تعنى بتناول جميع جوانب وقطاعات التحضر المستدام ومجالات التنمية الحضرية المستدامة، مشيرا إلى أن عقد هذا المنتدى فى مصر ستكون فرصة لتعريف العالم بالإنجازات العمرانية والحضرية التى حققتها الدولة المصرية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وإطلاق الجمهورية الجديدة.

وأكد محمود شعراوى، أن مصر تولى التنمية الحضرية المستدامة أهمية كبرى ضمن أولوياتها الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التى تتسق مع أهداف الأمم المتحدة والتى تهدف أيضاً إلى الارتقاء بمعيشة المواطن المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكان وزير التنمية المحلية قد ترأس وفد مصر المشارك فى النسخة الحادية عشر للمنتدى الحضرى العالمى التى أقيمت فى بولندا وشهدت مشاركة أكثر من 16 ألف مشارك من المسؤولين والخبراء والهيئات الأممية والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكان لمصر حضور متميز من خلال وزارات التنمية المحلية والإسكان وصندوق التطوير الحضرى.

وعقد محمود شعراوى خلال المنتدى وعلى هامش فعالياته العديد من اللقاءات والندوات وجلسات النقاش رفيعة المستوى لعرض التجارب المصرية الرائدة فى مجال التطوير الحضرى المستدام، كما شارك كمتحدث رئيسى فى عدد من الجلسات والموائد المستديرة فضلا عن إلقاء كلمة استضافة مصر النسخة القادمة من المنتدى خلال فعاليات حفل الختام.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" هى درة تاج البرامج التنموية فى مصر، وأكبر مشروع تنموى من نوعه حيث تستهدف إحداث تغيير مستدام وإيجابى فى حياة 58 مليون مصرى من خلال تطوير شامل لأكثر من 4500 قرية خلال مدى زمنى محدود.

وأكد شعراوى، على إن الإرادة السياسية التى تقف وراء "حياة كريمة " والتبنى الحكومى للبرنامج أسهم فى تحقيق معدلات تقدم كبيرة خلال المرحلة الأولى للبرنامج التى يتم نهوها خلال الفترة الحالية واستهدفت 1477 قرية بـ 20 محافظة موزعة على 52 مركز ادارى.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال مشاركته فى الدورة الحادية عشر للمنتدى الحضرى العالمى الرؤية المصرية المتكاملة للتنمية الشاملة والنماذج الرائدة لتوطين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث تضمنت مداخلات الوزير استعراض لنموذج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى بمحافظتى سوهاج وقنا وجارى تمديده لمحافظتى المنيا وأسيوط.

وأكد شعراوى، على أن هذا البرنامج يعد نموذج لتوطين الأهداف الأممية على مستوى المحافظات والتكامل بين تحقيق الجوانب الاقتصادية والخدمية والمؤسسية والبيئية من خلال تمكين المحافظات من تقديم خدمات البنية الأساسية عالية الجودة وقيادة التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وفى نفس الوقت تطبيق حزمة من الاعتبارات البيئية والاجتماعية واتباع نهج التخطيط التشاركى والاستثمار فى الكوادر البشرية والتطوير المؤسسى لضمان استدامة التنمية.

وأشار محمود شعراوى، إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بتعميم الممارسات الجيدة التى طبقها البرنامج على باقى المحافظات، وكشف عن توجيهات رئيس الوزراء بشأن وضع وتنفيذ خطة محددة ومموله لعملية التعميم، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يعد أحد تطبيقات الأجندة الحضرية الجديدة التى تتعاون فيها مصر مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.