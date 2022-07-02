انت الان تتابع تفاصيل خبر بدأت الآن.. رابط التقديم بمسابقة الـ30 ألف معلم حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708396/بدأت-الآن-رابط-التقديم-بمسابقة-الـ30-ألف-معلم

بدأت منذ قليل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقي طلبات الخريجين الراغبين في التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم مساعد عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز التنظيم والإدارة.

رابط التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بدءًا من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.

أشار الدكتور طارق شوقي إلى أن فتح باب التقدم يتم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو القادم.

دوت الخليج

وبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد 30 ألف معلم بمرحلة (رياض أطفال و معلم فصل)، وتبلغ عدد الوظائف بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و 187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم، إلكترونيا فقط عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم من الوقوع في فخ السماسرة والنصابين عند التقديم، وجمع أموال من المتقدمين مقابل ضمان القبول بالوظيفة والتعيين.

شروط التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم

وتضمنت شروط التقدم لشغل وظيفة معلم مساعد بمسابقة ال٣٠ ألف معلم، أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمي رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهني من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغي أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات في حالة التقديم في محافظة أخرى.

كما تتضمن الشروط قيام المتقدم بسداد مبلغ (22) جنيهًا(اثنان وعشرون جنيهاً فقط لا غير) عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية : ( البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0/78120/450/9ح/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع.