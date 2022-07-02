محمد عبده يُحيي حفل غنائي بدار أوبرا باريس في هذا الموعد

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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708395/محمد-عبده-يحيي-حفل-غنائي-بدار-أوبرا-باريس-في-هذا-الموعد

يستعد الفنان محمد عبده لإحياء حفل آخر بدار أوبرا باريس، على مسرح فصر غارنية وذلك بعد الإقبال الجماهيري الذي كان على حفله الأول المنظر يوم 22 يوليو الجاري.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إحياء محمد عبده لحفل غنائي بدار أوبرا باريس

وقد أعلنت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، عن إحياء محمد عبده لحفل ثاني في دار أوبرا باريس، يوم 23 يوليو، بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

وجدير بالذكر، أن حل الفنان محمد عبده ضيف على برنامج “تفاعلكم” ، الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية ، والذي كشف من خلال العديد من التصريحات المثيرة.

وقال محمد عبده خلال ضيافته ببرنامج تفاعلكم بأنه أول عربي يقف على مسرح أوبرا باريس، مضيفا: “نفدت التذاكر ووافقوا على إقامة حفل إضافي في ليلة أخرى بسبب كمية الحجوزات، وهذه سابقة لم تحدث من قبل”.

واستكمل: متعهد الحفل اعتقد أن الجمهور سيكون من العرب المتواجدين هناك، لكن الإقبال على الحفل شمل الجمهور من السعودية والخليج.

محمد عبده: برفض عمل ابني في الغناء

وتطرق محمد عبده في حديثه إلى نجله عبد الرحمن اذ قال بأن غناء نجله في برنامج “ليالي رمضان” فاجئه واغضبه كثيرا مؤكدا أنه يدخر نجله لأهلة فقط وليس كمطرب وفنان.

وتابع محمد عبده خلال برنامج “تفاعلكم”: “ممكن عبد الرحمن يكون فنان متذوق للفن، وهو يعزف بطريقة جميلة على الأورج والبيانو، لكن مطرب لا، وأنا أرفض هذه الحرفة له، أنا حر”.

أخر أعمال محمد عبده

وكانت أخر أعمال الفنان محمد عبده أغنية بعنوان "كتير اشتقت" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تعاون فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور 17 عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن، التي حققت نجاحًا كبيرًا على مر الأعوام.

وهذا ونشب خلال بينله وبين الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله، على تصريحات الفنان محمد عبده التي انتقده فيها ورابح صقر بأنهم لم يطورا أنفسهم في الغناء واتجهوا إلى بعض الأغاني التي لن تدوم طويلاًورغم هجوم محمد عبده إلا أن تصريحات عبد المجيد عبد الله في لقاء له مع برنامج ET بالعربي اتجهت إلى الإشادة به، بعد أن اعتبر عبد الجيد عبد الله نفسه أنه سيظل تلميذاً للفنان محمد عبده وتعلم الكثير على يده.