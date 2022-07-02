انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الأولى.. أيمن بهجت قمر يتعاون مع اليسا في ألبومها الجديد حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708393/للمرة-الأولى-أيمن-بهجت-قمر-يتعاون-مع-اليسا-في-ألبومها-الجديد

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر تعاونه مع المطربة المتألقة اليسا للمرة الأولى، وذلك في عمل غنائي جديد ضمن احدث ألبومتها التي من المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تعاون أيمن بهجت قمر مع اليسا

وتعد الأغنية التي يتعاون بها أيمن بهجت قمر مع إليسا بعنوان “العقد” من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر أن تشهد نجاحات واسعة بمجرد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ويتعاون أيمن بهجب قمر أيضا، خلال الفترة الحالية مع الفنان شيرين عبد الوهاب وأعلن عن هذا التعاون من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اذ شارك صورة له من داخل الأستديو، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “ان شاء الله أحلى أغاني مع شيرين”.

حفل اليسا ووائل كافوري

من ناحيةأخرى، أحيت المطربة إليسا حفلها الأول مع وائل كافوري في مساء أمس الجمعة الموافق 2 من شهير يوليو وذلك في مدينة الغردقة، وشهد الحفل حضور جماهيري متألق.

وكان الحفل مليء بالأحداث اذا أمتعت اليسا جمهورها بخفة ظلها وإيفهاتها على المسرح، كما طلبت من الجمهور الغناء بدلا منها بسبب إجهاد صوتها، فأبدع الجمهور واستمتع بذلك.

اليسا وأغنية من أول دقيقة

يذكر أن أخر أعمال المطربة إليسا طرح أغنية “من أول دقيقة” بالتعاون مع المطرب سعد لمجرد والتي تعد من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج كريم بنيس وميكس وماستر إيلي بربر، والتي أعلنت اليسا بسببها تأجيل ألبومها الجديد.

وأتت كلمات الأغنية: “بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”