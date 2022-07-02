انت الان تتابع تفاصيل خبر تحذير من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت.. واستمرار ارتفاع الرطوبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708392/تحذير-من-الأرصاد-بشأن-طقس-اليوم-السبت-واستمرار-ارتفاع-الرطوبة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في مصر

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الجو المتوقعة خلال اليوم ودرجات الحرارة على مختلف المحافظات.

وحذرت الهيئة من التعرض المباشر لآشعة الشمس، حيث تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الجو، كذلك ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيا نظرًا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم البلاد.

التوقعات الجوية في مصر اليوم

وأوضحت أن نسبة الرطوبة سترتفع نهارًا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتكون حالة البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم السبت، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 35 23

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 24

السلوم 31 23

سيوة 36 24

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 31 22

رفح 31 21

رأس سدر 38 24

نخل 36 17

نويبع 35 24

طابا 32 21

كاترين 31 17

الطور 38 24

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 36 25

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 27

إدفو 40 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 39 26

أبو رماد 37 25

حلايب 35 29

رأس حدربة 33 27