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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708389/وكالة-سانا-قصف-جوي-إسرائيلى-استهدف-جنوب-طرطوس-بسوريا

ذكرت وسائل إعلام سوريا، يوم السبت، بقيام اسرائيل باستهداف جنوب طرطوس بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس.

دوت الخليج وأفادت وكالة “سانا” السورية بإن إسرائيل نفذت هجوم جوي بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس، لافتا إلى أن القصف استهدف عدة مداجن فى محيط بلدة الحميدية جنوبيى طرطوس. وأضافت الوكالة السورية بأن نتيجة القصف الصاروخي فأدي ذلك إلى إصابة شخصين إلى جانب وقوع بعض الأضرار المادية توقيت الغارة الإسرائيلية ونقلت وكالة “سانا” عن مصدر عسكري بأنه :”فى تمام الساعة السادسة ونصف قامت إسرائيل بتنفيذ عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابياس مستهدفا عدة مداجن فى محيط بلدية الحميدية جنوب طرطوس”. ويذكر أن عادة عمليات الهجوم التى تنفذها إسرائيل فى عمق الأراض السورية تستهدف فيها المواقع والقواعد والمليشيات الإيرانية المتمركزة فى سوريا ففى الشهر الماضي أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان بإن إسرائيل قصفت مستودعات لميليشات إيرانية بمنطقة مطار دمشق . كما اعلنت سوريا فى وقت سابق بأن دفاعتها الجوية قد نجحت فى التصدي لهجمات إسرائيلية فى جنوب العاصمة دمشق ونجحت فى إسقاط معظم الصواريخ.

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