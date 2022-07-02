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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /708388/التشكيل-المتوقع-لـ-الأهلي-أمام-بتروجيت-في-كأس-مصر

يخوض فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، مواجهة قوية أمام فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم.

دوت الخليج:

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفزز في أولى مواجهات مدربه الجديد ريكاردو سواريس، والذي تولى قيادة الفريق للتو يوم الخميس الماضي، ويأمل في تحقيق الفوز في أول قيادة فنية له مع الفريق.

ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني الجديد ريكاردو سواريس، بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: طاره محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات.

ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة كل من ( بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، محمود وحيد).

مشوار الأهلي في كأس مصر

تخطى النادي الأهلي فريق النصر في دور الـ 32 من البطولة بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل هذه الأهداف كلاً من والتر بواليا، ووليد سليمان، أما في دور الـ 16، فقفد ضرب المارد الأحمر موعداً مع فريق إنبي، وتمكن من الفوز بنتيجة هدف دون رد، لصلاح محسن.

وفي ربع النهالئي، كان الفوز حليفه ضد بيراميدز، حيث تفوق عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجلهما كل من طاهر محمد طاهر، وحسام حسن، وزذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد الماضي.