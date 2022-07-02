تفقد السيسى أعمال تطوير طرق ومحاور بالقاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس يتفقد تطوير طرق ومحاور القاهرة الكبرى)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تفقد، ظهر أمس، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قوله "إن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتى ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة، وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذى يربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم.

وأضاف المتحدث أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالى، وأشار إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، وأكد أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائى، بما يشمل جميع الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، وشدد الرئيس على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التى تسعى دائما إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية.

وتحت عنوان (بتوجيهات من الرئيس.. القوات المسلحة تطرح مليون حصة غذائية بنصف الثمن)، ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية، وطرحها بنصف الثمن على كافة المحافظات التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وأضافت الصحيفة أن هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة حرصت على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف؛ لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، حيث تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد لكافة المحافظات.

وأشار إلى أن ذلك يأتى انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

ومحليا أيضا، وتحت عنوان (انطلاق مسابقة تعيين 30 ألف معلم.. اليوم)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزارة التربية والتعليم تبدأ اليوم بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فتح باب التقدم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد، التى تستمر حتى يوم 24 يوليو الجارى، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية "من هنا".

ونقلت الصحيفة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى قوله "إن الشروط العامة للتقديم تشمل ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة فى 1/10/2022، والحد الأدنى للتقدير بالمسابقة العامة للمتقدم لا يقل عن جيد".

وأضافت الصحيفة أن وزارة التعليم حددت التخصصات المطلوبة من خريجى كليات التربية رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهنى رياض أطفال أو طفولة مبكرة، أما معلمو الصفوف الثلاثة الأولى فتشمل خريجى كليات التربية شعبة تعليم أساسى وابتدائى ومعلم فصل أو أقسام تعليم أساسى وتعليم ابتدائى ومعلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

وحول مناسك الحج، وتحت عنوان ("ضيوف الرحمن" يؤدون "الجمعة الأولى" بالحرم المكى)، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام أدوا، صلاة الجمعة، بالحرم المكى الشريف، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات السعودية؛ بينما واصلت وزارتا "الصحة والتضامن" متابعة الحجاج وإجراءات السفر، فيما أطلت المرأة بقوة فى موسم الحج، من خلال عناصر الشرطة النسائية فى بعثة حج القرعة، إذ قدمن جميع المساعدات لزائرات بيت الله الحرام فور وصولهن إلى المدينة المنورة، ما جعلهن محور إشادة من الجميع.

ونقلت الصحيفة إعلان وزارة الصحة تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ1724 حالة من خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس، بينهم 639 حالة تلقت الخدمة فى عيادات مكة المكرمة، و1080 حالة فى المدينة المنورة.

وأضافت الصحيفة، أن وزيرة التضامن نيفين القباج تابعت إجراءات الاطمئنان على حجاج الجمعيات الأهلية الذين وصلوا إلى الأراضى المقدسة لأداء الفريضة من خلال غرفة العمليات بالوزارة، وأكدت أن أماكن الإقامة للحجاج فى فنادق بالمنطقة المركزية للحرمين، وجميعها فنادق مصنفة ومميزة، موجهة بتقديم أفضل الخدمات والمتابعة المستمرة للحجاج على مدار الساعة.

وأشارت الصحيفة إلى تواصل الرحلات البحرية بالعبارات لنقل عمالة موسم الحج المغادرة من ميناء سفاجا البحرى إلى ميناء ضبا السعودى، فيما تتم أعمال التفتيش البحرى على كل عبارة للتأكد من سلامتها للإبحار.