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القاهرة في السبت 2 يوليو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /708387/مشوارالأهلي-في-كأس-مصر-قبل-مواجهة-بتروجيت-الليلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة فريق بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر من النسخة الماضية، وذلك في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 2 من يوليو الجاري.

دوت الخليج:

ويسعى المارد الأحمرلتحقيق الفوز خلال المواجهة الأولى التي يخوضها تحت قيادة المدير الفني الجديد ريكاردو سواريس، والذي تولى قيادة الفريق يوم الخميس الماضي، كما يرغب الفريق في الوصول للنهائي ومواجهة نادي الزمالك، الذي صعد بدوره لهذا الدور بعد تخطيه فريق أسوان.

تخطى النادي الأهلي فريق النصر في دور الـ 32 من البطولة بهدفين مقابل هدف وحيد، وسجل هذه الأهداف كلاً من والتر بواليا، ووليد سليمان، أما في دور الـ 16، فقفد ضرب المارد الأحمر موعداً مع فريق إنبي، وتمكن من الفوز بنتيجة هدف دون رد، لصلاح محسن.

وفي ربع النهالئي، كان الفوز حليفه ضد بيراميدز، حيث تفوق عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجلهما كل من طاهر محمد طاهر، وحسام حسن، وزذلك خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد الماضي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام بتورجيت:

ومن المتوقع أن يدخل سواريس، أول مواجهة له بتشكيل مكون من العناصر التالية:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

في الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: صلاح محسن، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.